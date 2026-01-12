Тихая смерть в Балаково: как угарный газ за одну ночь унес жизни шести человек, включая четырехлетнего ребенка

В городе Балаково Саратовской области произошла чудовищная трагедия — в одном из многоквартирных домов обнаружены тела шести человек, погибших в результате отравления угарным газом. Как сообщает региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале, среди погибших — четверо взрослых и двое детей в возрасте девяти и четырех лет.

Трагедия произошла в квартире на улице Академика Жук. По предварительной версии следствия, причиной гибели всей семьи стал угарный газ, скопившийся в жилом помещении. Источником опасности, вероятно, стало неисправное или неправильно эксплуатируемое газовое оборудование в доме.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа следователей. В настоящее время проводятся следственные действия: осмотр места происшествия, опрос соседей и возможных свидетелей. Для установления точной причины смерти назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Эта трагедия вновь обращает внимание на критическую важность соблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования и необходимости регулярной проверки вентиляции и дымоходов, особенно в зимний период.