Times: Украина получит модернизированные версии ПВО от Британии

Британия уже передала Украине системы ПВО Raven, а в ближайшее время поставит их модернизированные версии. Это выяснила газета The Times от полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда.

Системы ПВО Raven, как отметили источники, используют ракеты малой дальности Asraam класса «воздух — воздух». Их можно устанавливать на автомобили повышенной проходимости Supacat. В скором времени Украина получит несколько образцов, но модернизированные версии Raven.

Этот вид вооружений был разработан в 2022 году. Их уже использовали на Украине для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что действия Украины вызвали ярость в Венгрии.