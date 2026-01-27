Тлеющая угроза: обычный мусорный стояк стал причиной ЧП и госпитализации ребенка под Калининградом

В Балтийске под Калининградом произошел пожар, в результате которого пострадал ребенок. Возгорание случилось в мусоропроводе многоквартирного дома на Гвардейском бульваре, после чего по стояку быстро распространился едкий дым.

По данным ГУ МЧС России по Калининградской области, площадь возгорания внутри мусоропровода составила девять квадратных метров. На место оперативно прибыли спасатели. Им удалось эвакуировать из здания 15 человек и спасти еще четверых, которые не могли самостоятельно покинуть задымленные помещения. После этого огнеборцы ликвидировали открытое горение и провели удаление дыма из подъезда.

Один из жильцов дома — несовершеннолетний ребенок — получил отравление продуктами горения. Мальчика передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации и дальнейшего лечения.

В тушении пожара были задействованы шесть сотрудников МЧС и две единицы специальной техники. Сейчас специалисты ведомства устанавливают точную причину возгорания в мусоропроводе.

