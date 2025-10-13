Толпа школьников в Новосибирске повредила припаркованные авто

В Новосибирске группа учеников устроила погром припаркованных автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2109. Происшествие было зафиксировано на видео. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia.

На видеозаписи заметно, как группа подростков разного возраста собралась вокруг двух машин. Они вскрывают багажное отделение «девятки» и вынимают находящиеся там предметы. Затем на видео отображены повреждения автомобилей, в частности, разбитые окна. Исходя из видеоматериала, можно предположить, что некоторые из участников инцидента являются учениками начальной школы.

По информации канала, владелец поврежденных автомобилей опубликовал видеоролик в интернете и обратился к родителям хулиганов с предложением урегулировать конфликт мирным путем, без обращения в правоохранительные органы. Мужчина оценил причиненный ущерб в 28 500 руб.

