Торфяной пожар потушили в Богородском округе Подмосковья

Торфяной пожар произошел в километре от деревни Аборино в Богородском округе Подмосковья. Об этом сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комлесхоза региона.

Пожар на землях лесного фонда был обнаружен лесничими при патрулировании. Площадь возгорания составила 0,01 гектара, уточнил он.

«В его тушении принимали участие три единицы техники и шесть человек личного состава лесопожарных служб», — рассказал Филимонов.

Зампред правительства Подмосковья напомнил, что подземный — торфяной — пожар представляет из себя возгорание торфяного слоя заболоченных и болотных почв. Для такого возгорания характерны низкая скорость продвижения и беспламенное горение.

Торфяные пожары очень трудно тушить. Как уточнил Филимонов, торфяной пожар в Богородском округе стал третьим по счету с начала пожароопасного сезона в Подмосковье.

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