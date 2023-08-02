Торговый центр в Солнечногорске эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

Торговый центр «Солнечный» в городском округе Солнечногорск эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом со ссылкой на администратора ТЦ сообщило сетевое издание «Сенеж» .

Уточняется, что анонимный звонок о «минировании» здания на улице Красная поступил в оперативные службы накануне вечером. Тогда же и была проведена эвакуация.

Помещения торгового центра обследовали кинологи. Информация о наличии взрывчатки не подтвердилась.

В настоящее время ТЦ работает в штатном режиме.

Злоумышленника, совершившего ложный анонимный звонок, сейчас разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что подмосковный суд назначил двум подросткам обязательные работы сроком на 90 часов за поджоги на Курском направлении МЖД.