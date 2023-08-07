Крупный пожар на фабрике в Подмосковье ликвидирован

Спасатели ликвидировали крупное возгорание на фабрике спортивных изделий в селе Синьково Дмитровского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло накануне днем. Изначально площадь пожара составляла около 500 квадратных метров, затем она увеличилась в два раза. К тушению привлекали почти семьдесят человек и четырнадцать единиц техники.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Превышения концентрации вредных веществ в воздухе на месте возгорания не зафиксировано. Установление причин и обстоятельств пожара взяла на контроль Дмитровская городская прокуратура.

Ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Егорьевске. В результате пострадал один человек.