Трагедии не случилось: в Карелии спасли провалившихся под лед туристов на снегоходах
В Карелии шесть снегоходов с людьми провалились под лед
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Вблизи турбазы «Авиаретро» в Прионежском районе Республики Карелия провалились под лед шесть снегоходов, на которых катались 11 человек, все они спасены. Об этом сообщает региональный штаб.
Подчеркивается, что путешественникам также удалось избежать тяжелых травм.
Уточняется, что снегоходы катались по льду Кончезеры.
По информации МЧС России, среди катавшихся также были трое детей. Однако всем туристам удалось выбраться на лед самостоятельно, а добраться до берега им помогли спасатели.
Ранее эксперт Колесников перечислил правила поведения провалившегося под лед человека.