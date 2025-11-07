Трагедия на севере Москвы: два автомобиля насмерть сбили мужчину в инвалидной коляске

В результате жестокого дорожного инцидента на севере столицы погиб мужчина, передвигавшийся на инвалидной коляске. По предварительной информации, трагедия произошла, когда пострадавший находился на проезжей части.

Согласно официальному заявлению столичного управления ГИБДД, сначала в инвалида врезался автомобиль Peugeot. От сильного удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где его снова сбила — на этот раз иномарка Toyota. Медики констатировали, что полученные горожанином травмы оказались несовместимы с жизнью.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Из-за проведении следственных действий движение на данном участке затруднено.

