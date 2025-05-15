Трагедия на шоссе: 21 человек погиб в аварии в Мексике

Агентство Reuters сообщило , что крупное дорожно-транспортное происшествие унесло жизни не менее 21 человека на трассе, соединяющей мексиканские штаты Оахака и Пуэбла.

Как сообщается, в инциденте участвовали три транспортных средства, и множество пострадавших получают необходимую медицинскую помощь из-за полученных повреждений.

По данным издания La Jornada, трагическое столкновение произошло, когда бетономешалка, совершая обгон, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом. Затем она врезалась в микроавтобус. После столкновения грузовик сорвался в кювет и загорелся.

Ранее сообщалось, что кандидата в мэры мексиканского штата и ее дочь убили во время перестрелки.