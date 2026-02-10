Трагедия на учениях: в Ленобласти при взрыве танка погибли трое российских военнослужащих

На одном из танковых полигонов в Ленинградской области трагически погибли трое российских военнослужащих, сообщил портал 47news.ru. Инцидент произошел в начале февраля во время проведения стрельб.

По предварительным данным, солдаты отрабатывали упражнения по вождению и стрельбе. Танк, в котором находились трое молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет, был третьим в очереди на выполнение задания. Первые две машины выполнили его без происшествий, а у третьего танка произошла детонация боекомплекта, приведшая к сильному пожару.

Военная прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело. Пресс-службы Западного военного округа и прокуратуры Петербургского гарнизона отказались от комментариев по этому инциденту.

Известно, что последний раз представителей СМИ приглашали на этот полигон в мае 2025 года. Подобный крупный инцидент с участием танка в Ленобласти произошел в 2017 году в рамках масштабных учений «Запад-2017».

Ранее сообщалось, что в Чувашии отец двух участников спецоперации лишился дома и документов из-за пожара.