Трагедия на железнодорожном переезде в Кировской области: грузовой поезд протаранил легковой автомобиль

В Кировской области на железнодорожном переезде произошло смертельное ДТП с участием грузового состава и легкового автомобиля. Как сообщает региональное управление Госавтоинспекции, инцидент произошел 8 января в 16:45 по московскому времени на нерегулируемом переезде «Макуха — Лунданка» в Подосиновском районе.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-11113 («Ока») выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива, заметив опасность, немедленно применил экстренное торможение, однако из-за недостаточной дистанции избежать столкновения не удалось. Мощный состав протаранил легковушку.

Как уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги, данная авария не повлекла за собой сбоев в графике движения пассажирских поездов. На место происшествия оперативно выехали сотрудники ГИБДД, следователи и железнодорожные инспекторы, которые приступили к выяснению всех обстоятельств трагедии, включая возможные причины рискованного выезда водителя на переезд.

Ранее сообщалось, что фура выехала на встречку под Волгоградом из-за лопнувшего колеса.