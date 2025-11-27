Трагедия в частном доме: в Твери нашли тела двух подростков

В Твери в частном доме на улице Тургенева обнаружили тела двух 17-летних подростков. На месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщило РИА Новости.

В Твери вечером 27 ноября в одном из частных домов на улице Тургенева были обнаружены тела двух подростков. Обоим погибшим было по 17 лет.

По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Тем не менее, обстоятельства случившегося выясняют следователи Следственного комитета и прокурорские работники. На данный момент организована доследственная проверка.

Прокуратура Тверской области также начала собственную проверку, сфокусировавшись на соблюдении законодательства о защите прав несовершеннолетних. Для установления точной причины смерти подростков назначено проведение комплекса судебно-медицинских экспертиз. Подробности инцидента пока не разглашаются.

