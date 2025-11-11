Трагедия в Чечне: обрушение балкона во время похорон покалечило 20 человек

В чеченском селе Ишхой-Юрт в результате ЧП во время траурной церемонии пострадали десятки людей. Инцидент произошел, когда деревянный балкон частного дома, на котором собрались наблюдавшие за обрядом жители, не выдержал веса и рухнул.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112», в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести были доставлены 20 человек. Точные подробности о состоянии пострадавших на данный момент не разглашаются. Причины обрушения конструкции, повлекшей за собой массовые жертвы, предстоит установить следственным органам.

Ранее сообщалось, что в Красногорске проводят проверку после падения колонны комплекса «Снежком».