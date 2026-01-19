Трагедия в дыму: как загоревшийся велобатарей отрезал целую семью от выхода в Чите

В Чите накануне произошла бытовая трагедия со смертельным исходом. По предварительной информации Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, причиной пожара в квартире пятиэтажного жилого дома стал аварийный режим работы аккумуляторной батареи от электровелосипеда.

Как установили специалисты, возгорание произошло в то время, когда батарея находилась на зарядке в коридоре квартиры. В помещении в этот момент находились пять человек, включая двоих детей шести и восьми лет.

По свидетельствам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок. Двое взрослых мужчин, выбежав в коридор, увидели три открытых языка пламени, вырывавшихся из аккумулятора. Помещение моментально заполнилось едким токсичным дымом, а огонь начал стремительно перекидываться на мебель и отделку, отрезав пути к выходу.

В возникшем хаосе 59-летний мужчина сумел пробраться на кухню, однако до прибытия пожарных расчетов выпал из окна. Прибывшие медики констатировали его смерть. Следственные органы сейчас устанавливают точные обстоятельства трагедии — пытался ли он спастись от огня или потерял сознание из-за отравления продуктами горения.

Второй взрослый мужчина вместе с женщиной и двумя детьми успел укрыться на балконе квартиры. Они были спасены прибывшими пожарными, которые спустили их на землю с помощью автолестницы.

Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано на площади 40 квадратных метров. Спасатели отмечают, что инцидент вновь указывает на скрытую опасность литиевых аккумуляторов, используемых в современном электротранспорте, особенно при их зарядке в жилых помещениях без соблюдения мер безопасности.

