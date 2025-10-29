Трагедия в Красноярском крае: режим ЧС введен после гибели ребенка от стаи бродячих собак

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Kras Mash, для поиска опасных животных в регионе начали применять беспилотники. Предполагается, что агрессивная стая продолжает перемещаться недалеко от места трагедии.

Трагическое происшествие случилось 25 октября. Школьник направлялся к знакомому пастуху, чтобы помочь ему пасти скот, когда на территории садового товарищества «Теремок» на него напали бродячие псы. Мальчик скончался от полученных травм.

По факту гибели ребенка была арестована ответственная за организацию отлова безнадзорных животных в районе.

Ранее сообщалось, что домашний маламут загрыз младенца в Подмосковье.