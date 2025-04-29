Трагедия в Ляонин: огонь унес жизни 22 человек в ресторане

Мощный пожар в китайском ресторане унес жизни 22 человек. Об этом сообщило издание Xinhua. Инцидент произошел в северо-восточной провинции Ляонин.

Согласно информации издания, помимо жертв, огонь нанес ущерб здоровью еще троим посетителям заведения. Центральное телевидение Китая сообщило, что причины возгорания в данный момент выясняются. Си Цзиньпин, председатель КНР, охарактеризовал случившееся как «крайне отрезвляющий урок».

Телеканал передает, что глава государства распорядился провести тщательное расследование произошедшего, выявить виновных в трагедии и привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде из горящего университета спасли 17 человек.