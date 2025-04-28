В Нижнем Новгороде загорелся педагогический университет

В Нижнем Новгороде проводилась эвакуация из Государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Об этом ГУ МЧС по региону сообщило в своем телеграм-канале.

По сведениям ведомства, из здания был эвакуирован 31 человек, а 17 — спасены. Уточняется, что возгорание произошло в находящейся в подвале электрощитовой. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Пожар тушили 52 огнеборцы, использовавшие в работе 13 единиц техники. Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.

Ранее стало известно о том, что в Кемерово на территории строительного гипермаркета произошло задымление, по причине которого были эвакуированы сотрудники торговой точки и посетители.