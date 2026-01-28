Трагедия в три звонка: 76-летняя кубанская пенсионерка лишилась всех сбережений из-за аферистов

На Кубани произошло крупное мошенничество, жертвой которого стала 76-летняя пенсионерка. Как сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю, женщина лишилась почти 5 миллионов рублей, поверив в легенду аферистов, действовавших по классической, но от этого не менее коварной схеме.

Все началось с телефонного звонка. Неизвестный представился сотрудником мобильного оператора и под предлогом продления договора связи выведал у пенсионерки личные данные. Вскоре после этого женщине позвонили лжесотрудники правоохранительных органов, которые убедили ее, что ее банковские счета уже скомпрометированы мошенниками, и теперь ее сбережения находятся в опасности.

Для «спасения» и «защиты» денег злоумышленники предложили выделить ей личного «юриста» и арендовать специальную «банковскую ячейку». Доверчивая пенсионерка последовала всем инструкциям. Она трижды снимала крупные суммы наличными и передавала их курьерам, которые представлялись доверенными лицами. Общий ущерб от действий аферистов составил 4,9 миллиона рублей. После получения денег преступники полностью прекратили связь с женщиной.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске вынесен приговор троим мошенникам, похитившим у граждан 239 млн.