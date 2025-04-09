Трагедия в Вирджинии: стрельба унесла жизни трех человек

Телеканал NBC со ссылкой на офис шерифа сообщил , что инцидент со стрельбой в округе Спотсильвания, штат Вирджиния, привел к трагическим последствиям: три человека погибли, еще трое получили ранения.

В заявлении шерифа Элизабет Скотт, опубликованном на сайте издания, отмечается, что личность подозреваемого пока не установлена и задержаний произведено не было. Сообщается, что раненые доставлены в больницу, однако информация об их текущем состоянии отсутствует.

В целях обеспечения безопасности граждан шериф Скотт обратилась к местным жителям с настоятельной просьбой оставаться в своих домах.

Ранее сообщалось, что студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое.