Трагическая рыбалка на пруду унесла жизни отца и 13-летнего сына в Челябинской области

В Карталинском районе Челябинской области произошло трагическое происшествие. Как сообщили в пятницу, 5 декабря, в пресс-службе управления МЧС по региону, накануне на пруду Песчаный утонули 49-летний мужчина и его 13-летний сын.

По предварительной информации, отец с подростком приехали на водоем на рыбалку, но вечером перестали выходить на связь с родными. Их машина, оставленная на берегу, была обнаружена другом семьи, который и поднял тревогу, обратившись к спасателям.

В ходе поисковой операции специалисты МЧС обнаружили тела погибших в полынье на расстоянии около ста метров от берега. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, глубина в этом месте достигала примерно двух метров.

Тела были подняты на поверхность, доставлены на берег и переданы правоохранительным органам. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, а с родственниками погибших уже работает психолог МЧС для оказания экстренной помощи.

