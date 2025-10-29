Трагический исход отпуска: москвичка скончалась в Индии от острой инфекции

В Индии во время отпуска трагически погибла 63-летняя жительница Москвы Татьяна. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, где россиянка отдыхала вместе с супругом. О печальном происшествии сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По имеющейся информации, пара проживала в местном гостевом доме. Самочувствие женщины резко ухудшилось в воскресенье, 26 октября: у нее возникли серьезные проблемы с дыханием. Мужчина оперативно доставил супругу в частную клинику, однако, несмотря на оказанную помощь, ее состояние продолжало стремительно ухудшаться.

Для спасения пациентки ее перевели в другую больницу, но и там врачи оказались бессильны. По предварительным данным, причиной смерти стала тяжелая кишечная инфекция, которой туристка страдала в течение нескольких дней до госпитализации.

