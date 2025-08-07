Тракторист подорвался на мине в Курской области

Тракторист получил осколочное ранение при подрыве на мине в Льговском районе Курской области. Врио губернатора предупредил жителей об опасности неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

37-летний механизатор пострадал во время полевых работ в поселке Селекционный Льговского района. Трактор наехал на мину —произошел взрыв, в результате которого мужчина получил осколочное ранение плеча. Его доставили в областную больницу Курска.

Врио губернатора Александр Хинштейн назвал инцидент «еще одной жертвой преступлений ВСУ» и призвал жителей соблюдать осторожность. По его словам, в приграничных районах остается множество неразорвавшихся снарядов и мин, что создает постоянную угрозу для жизни.

Ранее стало известно, что пограничник РФ подорвал себя во время вторжения ВСУ в Курскую область.