Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Он считает, что во всем виноваты пилоты вертолета, которые «должны были видеть» самолет. Глава США предположил, что очки ночного видения пилотов вертолета «исказили» восприятие членов экипажа, что и привело к столкновению.

Напомним, столкновение гражданского самолета и военного вертолета произошло в ночь на 30 января. В самолете находилось 64 человека вместе с членами экипажа, на борту вертолета — три человека. В результате крушения все 67 человек погибли. Среди пассажиров, находившихся на борту лайнера, были в том числе и граждане РФ. Дональд Трамп выразил готовность помочь отправить их тела в Россию.

Ранее заслуженный пилот РФ Сытник определил виновных в крушении самолета в США.