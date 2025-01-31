Заслуженный пилот РФ Сытник определил виновных в крушении самолета в США

По словам заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, в крушении самолета в Вашингтоне виновными являются диспетчер и командир военного судна. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что весьма много авиакатастроф происходит в районе взлета и посадки, так как это наиболее ответственные моменты для экипажа. Пилоты пассажирского авиалайнера в момент снижения могли просто не увидеть приближающийся самолет, а вот те, кто находился в вертолете, должны были заметить самолет. Таким образом, катастрофы удалось бы избежать, если бы диспетчер и командир военного судна были более внимательны.

По мнению авиаэксперта, стечение указанных двух обстоятельств и привело к столкновению, в итоге которого пострадало много людей. Однако в небе случаются ошибки, воздушные судна сталкиваются как по вине экипажа, так и диспетчера.

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