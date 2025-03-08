Трамп обвинил Канаду в обмане фермеров США
Трампу обвинил Канаду в «заоблачных пошлинах» на продукции из США
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Президент США Дональд Трамп считает, что власти Канады обманывают американских фермеров, пытаясь защитить местную продукцию. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Речь идет о фермерах, работающих в рамках соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, то есть между этими странами товары продаются без пошлин.
Хозяин Белого дома заявил, что в 2024 году Канада сохранила пошлины на разные американские товары, в частности на товары «защищенных областей», например, молочную продукцию.
По словам Трампа, канадские пошлины на молочную продукцию из США составляют до 298%, на сыр – до 245%. Американский лидер назвал такие пошлины заоблачными. Он отметил, что таким образом Канада пытается защитить товары своих производителей.
Ранее министр торговли США заявил о претензиях на Гренландию и назвал Канаду «частью Штатов».