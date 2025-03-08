Трамп обвинил Канаду в обмане фермеров США

Президент США Дональд Трамп считает, что власти Канады обманывают американских фермеров, пытаясь защитить местную продукцию. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Речь идет о фермерах, работающих в рамках соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, то есть между этими странами товары продаются без пошлин.

Хозяин Белого дома заявил, что в 2024 году Канада сохранила пошлины на разные американские товары, в частности на товары «защищенных областей», например, молочную продукцию.

По словам Трампа, канадские пошлины на молочную продукцию из США составляют до 298%, на сыр – до 245%. Американский лидер назвал такие пошлины заоблачными. Он отметил, что таким образом Канада пытается защитить товары своих производителей.

Ранее министр торговли США заявил о претензиях на Гренландию и назвал Канаду «частью Штатов».