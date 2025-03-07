Министр торговли США заявил о претензиях на Гренландию и назвал Канаду «частью Штатов» в рамках расширения американского влияния в Арктике.

Глава американского Министерства торговли Говард Латник выступил с резонансными территориальными заявлениями в адрес сразу двух стран. В интервью India Today, которое транслировалось в социальной сети X, чиновник поставил под сомнение права Дании на Гренландию и намекнул на зависимость Канады от США.

По мнению Латника, контроль над Гренландией является вопросом национальной безопасности для Вашингтона из-за стратегической важности Арктики. Министр подверг сомнению легитимность датского присутствия на острове, указав на отсутствие исторических и культурных связей между современной Данией и Гренландией, кроме древних завоеваний викингов.

Не менее провокационным стало высказывание о Канаде, которую Латник фактически охарактеризовал как неофициальную часть Соединенных Штатов. Министр подчеркнул критическую зависимость канадской экономики от США, а также минимальные взносы Канады в НАТО при полной опоре на американскую защиту.

Латник выразил уверенность, что канадская молодежь поддержала бы вступление в состав США, но подчеркнул, что речь идет исключительно о переговорном процессе с местным населением, а не о военных методах.

Напомним, что ранее президент Дональд Трамп уже выражал заинтересованность в приобретении Гренландии и предлагал Канаде статус 51-го штата США.

Ранее Трамп анонсировал масштабные санкции против России из-за ситуации на фронте.