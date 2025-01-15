Трамп раскрыл, как собирается вернуть мир на Ближний Восток

Дональд Трамп звявил, что добьется мира на Ближнем Востоке путем силы после сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом республиканец заявил в соцсети Truth Social, на который ссылается РИА Новости.

По словам Трампа, его команда намерена работать над задачами по достижению мира во всем Ближнем Востоке. По словам избранного президента, этого США будут добиваться с помощью метода силы.

В том числе Трамп отметил, что планирует расширение исторических Авраамских соглашений, которые были заключены в 2020 году. Документ предполагает меры, направленные на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами.

Напомним, что по данным Al Qahera News, опубликованных 15 января, соглашение о прекращении огня в Газе уже было достигнуто. В скором времени стороны опубликуют совместное заявление, но пока подробности остаются не раскрытыми.

Ранее сообщалось, что будущий глава Пентагона раскрыл планы Трампа по урегулированию на Украине