Кандидат в шефы Пентагона раскрыл планы Трампа по урегулированию на Украине

Кандидат в руководители Пентагона Питер Хегсет заявил о планах избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Планы по урегулированию, по словам Хегсета, опираются на выгодные именно для Киева условия.

Хегсет на слушаниях в Конгрессе США заявил о том, что Трамп четко уже давал понять, как именно он видит завершение украинского конфликта, добавив, что все бы хотели видеть выгоду для украинцев настолько, насколько это возможно.

При этом, ранее Хегсет уже заявлял о том, что важно активно сдерживать РФ от действий, которые направлены против американских ключевых интересов. Напомним, ранее сообщалось и о том, что Гренландия ждет от новой администрации США ключевых предложений по взаимодействию в сфере бизнеса.