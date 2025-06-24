Трамп заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке и высказал недовольство Израилем

Несмотря на заключенное перемирие, и Иран, и Израиль нарушают режим прекращения огня. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. Его точку зрения привело агентство Reuters.

По мнению руководителя Соединенных Штатов, Израиль начал нарушать перемирие практически сразу же после того, как на него согласился. Чуть позже к израильским военным присоединились и иранские.

«Трамп заявил, что и Иран, и Израиль нарушили прекращение огня, и что он недоволен обеими странами, особенно Израилем», — указало издание.

Трамп допустил, что нарушение перемирия было неумышленным. Он также подчеркнул, что заставит Израиль успокоиться и соблюдать режим тишины.

Ранее в Иране заявили, что Израиль прекратил агрессию после признания своего поражения. Такое заявление сделал Высший совет национальной безопасности Исламской Республики. Это ведомство назвало божественным даром свою победу над израильтянами.