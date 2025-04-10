Трамп заявил о переброске американских войск в Панаму

Соединенные Штаты держат Панаму под своим контролем, поскольку перебросили туда свои войска. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению американского лидера, Панама находится под очень хорошим контролем у США, поскольку туда были переброшены военные силы.

«Мы перебросили много войск в Панаму и заполнили некоторые области», — указал он.

Ранее сообщалось, что Трамп повысил таможенные пошлины для китайских товаров до уровня в 145%. Такое разъяснение поступило от администрации американского президента.