Украина сама дала российской армии повод, чтобы ей нанесли ответный удар и «разбомбили ко всем чертям». Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его точку зрения привело РИА Новости.

Глава Белого дома сообщил, что ему сразу не понравилось, что Украина дает повод Путину нанести по ней ответный удар. По его словам, он сразу понял, что РФ проведет ответные действия на украинские нападения.

«Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Когда я это увидел, я сказал: „Ну вот, сейчас будет удар“», — указал Трамп.

Ранее в США уже обвиняли Украину в эскалации конфликта. Профессор Сакс из Чикагского университета сообщил, что из-за украинских атак на российские авиабазы ситуация на Украине лишь усугубилась, и Киев теперь не ждет ничего хорошего. Обстановка на Украине ухудшается из-за безответственности как самих украинцев, так и их европейских союзников.