Трамвай с людьми загорелся в Кемерово на полном ходу

Новый инцидент с трамваем произошел в Кемерово в среду, 3 июля. Об этом сообщается в официальном канале СУ СК России по региону.

Стало известно, что во время движения трамвая №3 по маршруту в Рудничном районе города Кемерово произошло ЧП – вагон просто загорелся. Пассажиров, уточняют в СКР, удалось оперативно эвакуировать, поэтому среди граждан никто не пострадал.

В СКР добавили, что по факту инцидента все равно проводится доследственная проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные решения. В частности, планируется опросить и как самого водителя трамвая, и всех присутствовавших на момент возгорания пассажиров. Напомним, что почти месяц назад в Кемерово столкнулись два трамвая, тогда пострадали больше 140 человек.