Транспортная прокуратура проверит инцидент с самолетом в Шереметьево

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом авиакомпании «Россия» в аэропорту Шереметьево. Рейс FV6097 Москва — Санкт-Петербург был поврежден на рулежной дорожке при соприкосновении с прибывшим из Пекина Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines. Пассажиры и экипаж не пострадали.

По данным ведомства, 84 пассажира вылетели резервным бортом в Санкт-Петербург. Одновременно Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения норм безопасности полетов и защиты прав пассажиров.

Росавиация создаст специальную комиссию для детального расследования происшествия и установления всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании «Россия», готовившийся к рейсу в Санкт-Петербург, получил повреждение при соприкосновении с бортом другой авиакомпании.