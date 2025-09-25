В Шереметьево два самолета задели друг друга

В московском аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании «Россия», готовившийся к рейсу в Санкт-Петербург, получил повреждение при соприкосновении с бортом другой авиакомпании. Как узнали в ТАСС , для перевозки пассажиров был оперативно предоставлен резервный самолет.

По предварительным данным, инцидент произошел на рулежной дорожке при подготовке к вылету рейса FV6097. Как сообщили в авиакомпании, крыло другого воздушного судна задело руль направления самолета «России», что привело к повреждению.

Сейчас технические службы проводят детальный осмотр пострадавшего борта. Пассажиры были временно размещены в терминале, после чего в 23:08 началась посадка на резервный самолет для вылета в Санкт-Петербург.

Ранее в России произошло первое столкновение самолета с беспилотником.