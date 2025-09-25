В Шереметьево два самолета задели друг друга
Фото: [Церемония открытия третьей взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту Шереметьево/Медиасток.рф]
В московском аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании «Россия», готовившийся к рейсу в Санкт-Петербург, получил повреждение при соприкосновении с бортом другой авиакомпании. Как узнали в ТАСС, для перевозки пассажиров был оперативно предоставлен резервный самолет.
По предварительным данным, инцидент произошел на рулежной дорожке при подготовке к вылету рейса FV6097. Как сообщили в авиакомпании, крыло другого воздушного судна задело руль направления самолета «России», что привело к повреждению.
Сейчас технические службы проводят детальный осмотр пострадавшего борта. Пассажиры были временно размещены в терминале, после чего в 23:08 началась посадка на резервный самолет для вылета в Санкт-Петербург.
