«Травмат и баррикады в классе»: в Уфе подросток пришел в школу с оружием

В Уфе произошло чрезвычайное происшествие в одной из местных школ. По информации телаграм-каналов Mash и SHOT, ученик девятого класса совершил нападение на гимназию №16: в учебное заведение он пронес травматическое оружие.

По предварительным данным, инцидент произошел во время третьего урока. Подростку удалось ранить как минимум одного человека — преподавателя. Однако первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг эту информацию. Подростка обезвредили и задержали.

На месте происшествия работают оперативные службы и полиция. Ученики школы рассказали, что, когда в коридоре начался шум и стрельба, преподаватель быстро забаррикадировал учебный кабинет.

По информации источников, в этот день во всех школах Уфы была запланирована учебная тревога, поэтому не все ученики и педагоги сразу поняли, что происходит.

Ранее клинический психолог Владимир Крупин объяснил, почему подростки идут на нападения в школах.