Психолог объяснил, почему подростки идут на нападения в школах

Эксперты регулярнее анализируют тревожную тенденцию в России: подростки стали чаще готовить и совершать нападения на своих одноклассников и школы.

В интервью интернет-изданию «Абзац» клинический психолог Владимир Крупин отметил, что корень проблемы в таких ситуациях заключается в глубоком изменении коммуникативных навыков у современного поколения, которое формируется в эпоху доминирования онлайн-общения.

Подростки, свободно чувствующие себя в цифровом пространстве, где можно спорить и конфликтовать без прямого контакта, зачастую испытывают сильнейшее напряжение, когда сталкиваются с необходимостью решить конфликт лицом к лицу.

Крупин отметил, что, по сравнению со сверстниками десятилетней давности нынешние подростки хуже выстраивают отношения в реальной среде. Это приводит к поверхностному общению, хроническому недопониманию и острому дефициту настоящей дружбы.

«Дети не сами по себе растут. На это может влиять плохая атмосфера в семье, между родителями, крики, ругань, зависимости родителей, неуважение», — объяснил психолог.

По его словам, за последнее десятилетие у подростков отмечается утрата важнейшего социального навыка — способности конструктивно «проживать» конфликты.

В школе, где такие ситуации неизбежны, отсутствие этого умения оставляет подростка без психологических инструментов для самозащиты, подталкивая к отчаянным и агрессивным действиям.

