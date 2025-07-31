Трехлетний мальчик выжил после падения с 18-го этажа

В Китае трехлетний ребенок чудом остался жив после падения с 18-го этажа. Как сообщило издание South China Morning Post, падение смягчило дерево, росшее возле дома.

Согласно сведениям издания, случай произошел 15 июля в Ханчжоу, на юго-востоке КНР, но известно о нем стало только сейчас. Родители оставили маленького сына на присмотре у бабушки и дедушки.

Решив, что внук спит, пожилые люди ненадолго отлучились за покупками, закрыв квартиру. Однако ребенок проснулся, отправился в ванную комнату и выпал из окна. Его падение замедлило дерево, росшее внизу.

Ребенка обнаружил на земле местный житель и вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у мальчика перелом левой руки и другие повреждения, но травмы головы удалось избежать. В настоящее время состояние ребенка улучшается.

В знак признательности отец мальчика прикрепил к стволу дерева большой красный цветок, являющийся традиционным китайским символом уважения и радости.

Отец пострадавшего мальчика, господин Чжу, сообщил, что во время падения его сын зацепился за открытое окно на семнадцатом этаже, что скорректировало траекторию его падения и направило его в сторону дерева. Без этого ребенок, вероятнее всего, упал бы на твердую поверхность.

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