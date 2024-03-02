Трехлетний ребенок в Бурятии погиб при переходе железной дороги

Бабушка переходила железную дорогу с внуком, которому было всего три года. Мальчик был сбит поездом, он получил смертельные травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру.

ЧП произошло сегодня утром в Кабанском районе республики, неподалеку от села Танхой.

«На 5419-м км Восточно-Сибирской железной грузовым поездом смертельно травмирован несовершеннолетний», - заявили по этому поводу правоохранители.

Пожилая женщина, которая сопровождала ребенка, осталась жива. На месте происшествия работает следственная группа, по данному факту уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что под колесами электропоезда погиб мужчина, происшествие случилось в подмосковном городе Хотьково. Он переходил пути на красный сигнал светофора, и не успел уйти с рельсов.