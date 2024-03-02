Трехлетний ребенок в Бурятии погиб при переходе железной дороги
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Бабушка переходила железную дорогу с внуком, которому было всего три года. Мальчик был сбит поездом, он получил смертельные травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру.
ЧП произошло сегодня утром в Кабанском районе республики, неподалеку от села Танхой.
«На 5419-м км Восточно-Сибирской железной грузовым поездом смертельно травмирован несовершеннолетний», - заявили по этому поводу правоохранители.
Пожилая женщина, которая сопровождала ребенка, осталась жива. На месте происшествия работает следственная группа, по данному факту уже возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что под колесами электропоезда погиб мужчина, происшествие случилось в подмосковном городе Хотьково. Он переходил пути на красный сигнал светофора, и не успел уйти с рельсов.