В Подмосковье трехмесячную девочку госпитализировали после падения ей на голову зеркала. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

По информации издания, несчастный случай произошел в Солнечногорске. Девочка находилась на специальном детском коврике, чтобы учиться переворачиваться. Во время одного из переворачиваний коврик толкнул ножку стоящего рядом зеркала, вес которого составлял более килограмма. Выяснилось, что мама младенца проводила в квартире уборку. Она решила убрать пыль со стола, поэтому переставила зеркало на пол, а убрать на место забыла.

Уточняется, что у ребенка после случившегося на лбу образовалась красная полоса. В больницу малышку доставили с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи спасли жизнь новорожденному с патологией кишечника.