Тренер по боксу пострадал от нападения толпы в масках в Калининграде

В Гурьевске, в Калининградской области, на тренера по боксу совершено нападение, сообщил портал «Клопс», ссылаясь на собственные источники информации.

Происшествие случилось вечером одиннадцатого сентября возле спортивного клуба, где работает пострадавший. По словам очевидцев, группа лиц, примерно из семи человек, скрывавших свои лица под масками, атаковала мужчину. Они нанесли ему удары «металлическими предметами», после чего скрылись с места преступления. Юные ученики тренера стали невольными свидетелями жестокого нападения.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение с серьезными повреждениями, находясь в полуобморочном состоянии. У него диагностированы многочисленные травмы головы, ссадины и гематомы по всему телу. Медицинские работники подозревают наличие переломов конечностей, повреждения плечевого пояса, а также сотрясение мозга.

В управлении Министерства внутренних дел по региону заявили о возбуждении уголовного дела по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как причинение вреда здоровью средней тяжести. Ведутся оперативные мероприятия по установлению и задержанию причастных к нападению лиц.

