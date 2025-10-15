Тренера осудили условно в Кабардино-Балкарии за смерть школьницы

В Кабардино-Балкарии тренеру вынесен приговор в виде условного лишения свободы за гибель 14-летней школьницы, получившей смертельное ранение копьем во время тренировочного процесса. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на информацию, предоставленную следственным управлением Следственного комитета (СК) России по региону.

Тренер признан виновным по статье 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть человека.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 3 мая тренер детской спортивной школы, расположенной в станице Приближной, организовал на футбольном поле одновременное проведение тренировок по трем различным легкоатлетическим дисциплинам, не получив предварительного согласия от руководства учебного заведения.

Следствие доказало, что тренер осознавал, что футбольное поле не приспособлено для занятий легкой атлетикой, и был осведомлен о правилах безопасности, запрещающих одновременные занятия разными дисциплинами, а также о необходимости исключения нахождения людей в зоне метания копья.

В результате допущенных нарушений техники безопасности, 17-летний спортсмен метнул копье, которое попало в голову 14-летней девочке, причинив ей травмы, несовместимые с жизнью.

Суд назначил тренеру наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

