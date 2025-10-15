В Нижнем Новгороде школьник сломал нос из-за давки в школе

В школе № 117 города Нижнего Новгорода произошел инцидент, в результате которого ученик шестого класса получил травмы во время давки. Соответствующую видеозапись опубликовали в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ni Mash.

На видеозаписи, сделанной непосредственно в месте происшествия, можно увидеть лежащего на полу ребенка и следы крови. Также на заднем плане слышен шум и испуганные крики. Однако судить о серьезности ситуации по данной записи затруднительно.

Согласно данным издания, у пострадавшего школьника диагностирован перелом носа. Информация о том, что стало причиной давки, пока не предоставлена.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти школьники с ножом раздели 6-летнего ребенка на площадке.