Третий класс пожарной опасности ожидается на большей части Подмосковья до конца недели

Завтра и послезавтра на большей части территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Сегодня в лесах региона прогнозируется второй класс пожарной опасности, в семи лесничествах — Шатурском, Егорьевском, Клинском, Ногинском, Истринском, Орехово-Зуевском и Талдомском — он поднимется до третьего.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания нужно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по телефону — 8-800-100-94-00 или в региональную Систему-112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в Московской области.