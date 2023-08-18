Третий класс пожарной опасности ожидается на большей части Подмосковья до конца недели

Сегодня на всей территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

Такая же обстановка будет и завтра, однако в Сергиево-Посадском лесничестве класс пожарной опасности опустится до второго, а в Шатурском, Истринском и Подольском — до первого.

В воскресенье на большей части региона снова прогнозируется третий класс пожарной опасности, в Истринском, Подольском и Шатурском лесничестве он поднимется с первого до второго.

В Комлесхозе Подмосковья уточнили, что накануне на территории регионе не было зафиксировано ни одного природного пожара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства лесопарков в Московской области.