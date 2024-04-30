Третий класс пожарной опасности ожидается на всей территории Подмосковья в первые дни мая

Сегодня на всей территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, завтра он поднимется до третьего, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве добавили, что третий класс пожарной опасности сохранится в регионе и в четверг, 2 мая.

В ближайшие дни воздух в Московской области прогреется до плюс двадцати одного градуса, ночные температуры составят от восьми до одиннадцати градусов тепла. Погода будет облачной и без осадков.

Жителям Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения возгорания нужно сообщить о нем в Систему-112 или на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в Московской области.