Третий класс пожарной опасности ожидается сегодня на большей части Подмосковья

Сегодня на большей части территории Подмосковья прогнозируется третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве добавили, что в семи лесничествах — Наро-Фоминском, Ступинском, «Русский лес», Подольском, Луховицком, Бородинском и Волоколамском — будет второй класс пожарной опасности.

Завтра на основной части региона ожидается второй класс пожарной опасности, в двух лесничествах — первый, еще в тринадцати лесничествах — третий.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания нужно незамедлительно обратиться на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональную Систему-112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами.