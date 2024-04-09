Третий класс пожарной опасности ожидается сегодня на большей части Подмосковья

Сегодня на большей части Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

При этом в Егорьевском, Волоколамском и Наро-Фоминском лесничествах прогнозируется второй класс, добавили в ведомстве.

Завтра на большей части региона будет первый класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском и Звенигородском лесничествах — второй, в Бородинском, Луховицком, Подольском, Истринском и Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес» — третий.

Накануне на землях лесного фонда Московской области не зафиксировали ни одного пожара. Жителям региона напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем в Систему-112 или на горячую линию лесной охраны — 8-800-100-94-00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в Подмосковье обустраивают около двенадцати лесопарков.