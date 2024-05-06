Третий класс пожарной опасности ожидается сегодня на территории двух подмосковных лесничеств

Сегодня на большей части Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности, в Звенигородском лесничестве он поднимется до второго, в Наро-Фоминском и Бородинском лесничествах — до третьего.

Как сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области, завтра и послезавтра на большей части региона прогнозируется первый класс пожарной опасности.

Накануне в Московской области не произошло ни одного природного пожара, добавили в ведомстве. Там также напомнили, что при обнаружении возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00 или в Систему-112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в регионе.