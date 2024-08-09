Третий класс пожарной опасности ожидается в ряде лесничеств Подмосковья до конца недели

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности, а в Истринском лесничестве и лесничестве «Русский лес» он поднимется до третьего.

В субботу третий класс пожарной опасности прогнозируется в Волоколамском, Истринском и Звенигородском лесничествах, а в воскресенье — в Дмитровском, Клинском, Талдомском, Волоколамском и Сергиево-Посадском лесничествах, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, в ближайшие дни дневные температуры в регионе не превысят двадцати двух градусов, а ночные составят около пятнадцати градусов. Погода будет преимущественно облачной, возможны ливни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить пожарную безопасность в лесах региона.